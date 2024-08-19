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استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمخيم الشاطئ غرب غزة- (فيديو)

منذ 45 دقيقة

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غزة: استُشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان على تلغرام: “6 شهداء نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين بمخيم الشاطئ غرب غزة”.

وأضاف في بيان آخر، أن “الساعات الماضية شهدت قصفا إسرائيليا لمنزل يعود لعائلة نصار جنوب مدينة غزة، وأراض زراعية شمالي القطاع”.

وأفاد شهود عيان باستشهاد عدد من الفلسطينيين داخل حي التفاح في مدينة غزة جراء قصف مركبة مدنية هناك، دون توضيح عددهم.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(الأناضول)

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