استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي متفرق على غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 6 فلسطينيين واصيب آخرون، فجر الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

وأفادت مصادر طبية بأن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن المنزل المستهدف كان مأهولا ويعود لعائلة نصار فيما أسفر القصف عن تدميره واندلاع حريق في المكان.

وأشاروا إلى وجود مفقودين تحت أنقاض المنزل المدمر.

كاميرا فلسطين اليوم توثق محاولة انتشال شـ.ـهداء من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية على منزل عائلة نصار بمخيم الشاطئ غربي مدينة #غزة#غزة_تحت_القصف #غزة_تباد #أنقذوا_غزة pic.twitter.com/iLMgKXVrf0 — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 15, 2025

وشمالي مدينة غزة، استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي بحي الشيخ رضوان، وفق المصادر ذاتها.

فيما أٌصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، بحسب المصادر.

وشرق جباليا شمالي القطاع، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف وتدمير للمنازل والمنشآت نجم عنها انفجارات ضخمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)