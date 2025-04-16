استشهاد 63 أسيرا فلسطينيا بينهم 40 من غزة منذ بداية الحرب على القطاع

رام الله: قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن 63 معتقلا على الأقل، من بينهم 40 من غزة، استشهدوا في سجون إسرائيل منذ بداية الحرب على القطاع في السابع أكتوبر / تشرين الأول 2023.

وأفادت المؤسسات، في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن “الاحتلال يواصل إخفاء هويات العشرات من الشهداء، واحتجاز جثامينهم، لافتة إلى أن “عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسماؤهم منذ عام 1967، 300 شهيد”.

وأضافت أن “جرائم التعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية منها الاغتصاب، شكلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استنادا لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات”.

ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن “الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادما ومروعا لأساليب التعذيب الممنهجة، تحديدا في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التعذيب، أساليب الإذلال لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة”.

ووفق المؤسسات، “بلغت حصيلة حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة 16 ألفا و400 حالة اعتقال، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال”، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة لا تشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

( د ب أ)