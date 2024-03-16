سياسة | عربي | فلسطين

شهيد جراء تدافع على مساعدات ملقاة جوا شمال غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 65 خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

16 - مارس - 2024

حجم الخط
4

غزة: قالت مصادر طبية، إن فلسطينيا استُشهد وأصيب آخرون، السبت، جراء تدافع للوصول إلى مظلات المساعدات الإنسانية التي تسقطها دول عبر طائرات على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وذكرت تقارير إخبارية، أن طائرات غير معلومة الهوية، قامت بإلقاء مساعدات إنسانية غرب بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، ما أدى إلى تدافع السكان نحوها بهدف الحصول عليها، نظرًا لما يعانوه من شح في الغذاء والمياه.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “31 ألفا و553 شهيدا” فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان، بـ”ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و553 شهيدا و73 ألفا و546 مصابا”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 63 شهيدا و112 مصابا”.

وذكرت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

https://twitter.com/alaa_tallaq/status/1768923708167455026

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Anon:
    مارس 16, 2024 الساعة 1:04 م

    أعداد مهولة تقتل كل يوم بوحشية لا مثيل لها على مسمع و مرأى العالم المتحضر. تبا لكم جميعا و لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على الصهاينة والخونة والمطبعين إلى يوم الدين

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 16, 2024 الساعة 1:41 م

      أمريكا وأروربا العنصرية البغيضة المقيتة المتغطرسة هي من تقتل الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي والغربي لحصد أرواح أطفال ونساء فلسطين في غزة العزة 🇵🇸🤕☝️🚀🔥🚀🔥🚀

  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 16, 2024 الساعة 1:26 م

    آلة الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم 🇵🇸🤕☝️🔥🚀🔥🚀🔥

    رد
  3. يقول qoraish:
    مارس 16, 2024 الساعة 2:10 م

    لم ترغب الدول العربية في إيواء الفلسطينيين في بلادهم، حتى لا تقتل القضية الفلسطينية، ، فاختبأ المجرمون الصهاينة خلف ذريعة مكافحة الإرهاب واستغلوه لإبادة الفلسطينيين.
    وهذه خطة شريرة من جانب الصهاينة بمساعدة الحكومة الأمريكية الموالية للصهيونية.
    لمواصلة استعمار فلسطين 😥
    لا حول ولا قوة إلا بالله

    رد

أخبار ذات صلة

إسرائيل: هل سيكون رد “حزب الله” الصاروخي “مؤشراً حقيقياً” على قدراته؟
منذ يوم واحد
معاريف:ماذا لو أقامت إسرائيل حواراً مع إيران لبلورة استراتيجية جديدة؟
منذ يوم واحد
الإسعاف الإسرائيلي: 3 جرحى جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان
25 - سبتمبر - 2024
بوليتيكو: واشنطن حذرت إسرائيل من ضرب حزب الله ونتنياهو اختار الحل العسكري
25 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية