شهيد جراء تدافع على مساعدات ملقاة جوا شمال غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 65 خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: قالت مصادر طبية، إن فلسطينيا استُشهد وأصيب آخرون، السبت، جراء تدافع للوصول إلى مظلات المساعدات الإنسانية التي تسقطها دول عبر طائرات على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وذكرت تقارير إخبارية، أن طائرات غير معلومة الهوية، قامت بإلقاء مساعدات إنسانية غرب بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، ما أدى إلى تدافع السكان نحوها بهدف الحصول عليها، نظرًا لما يعانوه من شح في الغذاء والمياه.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى “31 ألفا و553 شهيدا” فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان، بـ”ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و553 شهيدا و73 ألفا و546 مصابا”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 7 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 63 شهيدا و112 مصابا”.

#غزة_تُباد..

والموت البشع هناك ضد الأطفال والنساء في كل مكان من هول المجازر الصهيونية القذرة وتخاذل أمة محمد عن نجدتهم..

كيف سيرحم الله هذه الأمة وقد اختارت العبودية والتطبيع والذل أمام أنجس احتلال حقير قذر؟

لا حول ولا قوة إلا بالله! https://t.co/WSYCaAcXns — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) March 16, 2024

وذكرت أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

https://twitter.com/alaa_tallaq/status/1768923708167455026

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

"جيب لي بابا .. بابا استشهد".. أمنية طفلة من غزة. #خبرني pic.twitter.com/m1DykyzNfk — خبرني – khaberni (@khaberni) March 16, 2024

(الأناضول)