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استشهاد 67 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منازل في بيت لاهيا- (فيديوهات) 

منذ 12 دقيقة

فتاة تشاهد المشيعين وهم يصلون على جثمان ضحية غارة إسرائيلية، خلال جنازة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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غزة: استشهد نحو 67 فلسطينيا وأصيب آخرون فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي استهدف منازل في منطقة بيت لاهيا بمحافظة شمال قطاع غزة التي تشهد عمليات نسف للمنازل واستهدافا للنازحين في إطار الإبادة المستمرة بالقطاع منذ أكثر من عام.
وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا مكونا من 5 طوابق في منطقة مشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.
وأضاف الشهود أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 نازحا وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.

وفي المنطقة نفسها، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر كان يؤوي نازحين، بحسب شهود عيان.
كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل آخر في بيت لاهيا.
وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي على المنطقة وغياب أي خدمات للدفاع المدني والإسعاف بسبب الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على المنطقة.

(الأناضول)

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