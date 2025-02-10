استشهاد 7 صحافيين في غزة والاحتلال يقترف 110 جرائم انتهاك حريات الشهر الماضي

غزة – “القدس العربي”:

قالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إن قوات الاحتلال واصلت ملاحقة الصحافيين الفلسطينيين، وصعدت من هجماتها ضدهم، حيث ارتكبت الشهر الماضي 110 جرائم وانتهاكات، راح ضحيتها 7 شهداء صحافيين في قطاعِ غزة.

وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أن الشهر الأول من هذا العام شهد تصعيدًا خطيرًا ومتواصلًا بحقّ الحقل الإعلامي الفلسطيني في قطاعِ غزة والضفةِ الغربية.

وعرضت في تقريرها تلك الهجمات الخطيرة، والتي ضمنها استهدفت صواريخ الاحتلالِ منازل ومواقع للصحافيين، ما أدى إلى سقوط سبعة شهداء، “في استهداف واضح للحقيقة التي يعمل الاحتلال على إخفائها”.

وقد أدت تلك الهجمات الممنهجة إلى استشهاد 9 من عائلاتِ الصحافيين، بينهم أبناءٌ وآباء وأمهات وزوجات وأشقاء، بعد تدمير 6 منازلَ للصحافيين وعائلاتهم بصواريخ الطائراتِ.

ووثقت لجنةُ الحرياتِ 6 إصابات بين الصحافيين نتيجةَ شظايا الصواريخِ في قطاعِ غزة، والرصاصِ في الضفةِ الغربية، مع 15 واقعة استهداف للصحافيين بالرصاصِ للترهيب.

كما وثق التقرير أيضا منع 40 من العملِ والتغطيةِ، تعرضَ من بينهم نحو 17 للغازِ المسيلِ للدموعِ وقنابلِ الصوت، فيما تعرضَ 3 من الصحافيين للاعتقال و2 للتحقيقِ و3 للضرب.

ووفق تقرير الرصد لنقابة الصحافيين، فقد أشار إلى أن لجان النقابةِ وطواقمَها عملت على مدارِ الشهرِ الماضي على متابعةِ العديدِ من الحالات على المستوى المحلي، وكذلك التواصلِ مع الاتحادين العربي والدولي لفضحِ جرائمِ الاحتلالِ بحقِّ الصحافيين، والسعيِ لإيجادِ سبلٍ لحمايتهم في ظل إمعانِ الاحتلالِ بالاستهداف.

وحذرت النقابة من خطورةِ الاستهدافِ للصحافيين، حتى مع وقفِ إطلاقِ النارِ المعلنِ في غزة، والذي لم يمنعْ وقوعَ الجرائمِ التي وصلت حدَّ 200 شهيدٍ صحافي منذ بداية عدوانِ جيشِ الاحتلالِ على الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة، يوم السابع من أكتوبر من العام 2023.