استشهاد 7 صحافيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة -«القدس العربي»: حذرت جهات إعلامية في قطاع غزة، من عمليات الاستهداف المقصودة من قبل جيش الاحتلال للصحافيين الفلسطينيين خلال التغطية الإخبارية للحرب على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة صحافيين جدد فجر الثلاثاء، ليرتفع عدد الصحافيين الشهداء إلى 7.

ووثقت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي الحكومي في غزة عشرات الاعتداءات والجرائم بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، أبرزها، ارتقاء 7 شهداء من الصحفيين، هم: إبراهيم لافي، محمد جرغون، محمد الصالحي، اسعد شملخ، سعيد الطويل، محمد صبح أبو رزق، هشام النواجحة”. فضلا عن “إصابة أكثر من 10 صحفيين بجروح وإصابات متفاوتة، وفقدان الاتصال مع إثنين من الزملاء هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.”

وتحدثت عن “استهداف وهدم منازل صحفيين بشكل كلي لكل من الزملاء رامي الشرافي وباسل خير الدين، وتضرر جزئي لمنازل عشرات الصحفيين” .

كما أشارت إلى “تضرر بليغ لمقار عشرات المؤسسات الإعلامية بشكل كلي وجزئي جراء قصف مباني وابراج سكنية من ضمنهم برجي فلسطين و”وطن”، حيث تم حصر تضرر أكثر من 40 مقر لوسائل الإعلام”.

وزادت: “نؤكد على مواصلة صحفيينا لدورهم المهني وواجبهم الوطني بتغطية مجريات العدوان، وبذل المزيد من الجهد لفضح جرائم الاحتلال وكشف زيف إدعاءاته”.

وأدانت جرائم الاحتلال وطالبت، بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيها. كما طالبت المؤسسات المعنية بحرية العمل الإعلامي بشطب عضوية الاحتلال منها كإجراء ضاغط وموقف أولي في ظل هذه الجرائم المرتكبة.

ودعا المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى تحرك جاد ومسؤول ضد جرائم الاحتلال بحق الصحافيين ووسائل الإعلام.

وأكد المكتب أن جريمة الاحتلال بحق الصحافيين هي “اغتيال مع سبق الإصرار والترصد”، لافتا إلى أنهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحافيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك.

وجدد تحذيره من “نوايا الاحتلال العدوانية” ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، بعد إخطار سلطات الاحتلال بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، “محاولا تغييب الحقيقة التي ينقلونها”.

وقال “بات من المؤكد تكرار سلوك الاحتلال الإجرامي ضد الصحافيين في كل عدوان، وتعمده الاستهداف المباشر للصحافيين ووسائل الإعلام، ظنا منه أنه سيغيب بذلك شهود الجريمة وعيون الحقيقة الذين يرى العالم أجمع عبر كاميراتهم وتغطياتهم ما يقوم به المحتل من مجازر ضد شعبنا الأعزل”.

وأشاد في الوقت ذاته بالصحافيين ووسائل الإعلام التي تقوم بدورها بمهنية وموضوعية، وقال “نثق بأن التضحيات لن تزيدهم إلا عزما وإصرارا على إيصال الرسالة المهنية وأداء الواجب الوطني””.

كذلك، أدانت نقابة الصحافيين بشدة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحـتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين في القطاع .

وأشارت إلى أن مصير اثنين من الصحافيين لا يزال مفقودا وهما نضال الوحيدين وهشام عبد الواحد. وطالبت النقابة الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب وكافة المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية، بضرورة التحرك لحماية الصحافيين الفلسطينيين ووقف جرائم القتل التي يرتكبها الاحـتلال بشكل ممنهج، وبقرار رسمي من حكومة الاحـتلال.