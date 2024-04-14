استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لمنزل شمال مخيم النصيرات

غزة: استشهد 7 فلسطينيين، مساء السبت، بقصف طائرات حربية الإسرائيلية لمنزل شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على منزل يعود لعائلة “أبو غولة”، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكر المراسل، أن القصف تسبب بدمار واسع في المنزل والمنطقة المجاورة للاستهداف.

وقالت مصادر طبية في غزة، إن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200 آخرين بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات خلال 24 ساعة.

ومنذ مساء الأربعاء، يتعرض مخيم النصيرات لعملية عسكرية إسرائيلية “مباغتة”، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

(الأناضول)