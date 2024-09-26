غزة.. استشهاد 24 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منزلين ومدرسة – (فيديو)

غزة: استشهد 24 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر، الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ومنزلين سكنيين بمخيم النصيرات (وسط) ومدينة خان يونس جنوبًا.

وقال متحدث الدفاع المدني في القطاع محمود بصل: “15 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات منها حالات خطيرة، بقصف إسرائيلي على مدرسة حفصة بنت عمر في الفالوجا بمخيم جباليا”.

بدوره، قال مستشفى العودة في تل الزعتر ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، في بيان إنّ 5 إصابات وصلت إلى المستشفى جراء استهداف مدرسة في الفالوجا.

وقال شهود عيان، إن “القصف الاسرائيلي تسبب بأضرار واسعة في مباني المدرسة، حيث تناثرت جثامين الشهداء والجرحى في المكان”.

وأضاف أن المدرسة تؤوي مئات النازحين المدنيين الذين فقدوا منازلهم بفعل الغارات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ تحاول انتشال جثامين الشهداء وإخلاء الجرحى من تحت الأنقاض.



وتزايدت مؤخرا استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراكز النزوح داخل القطاع، إذ أقرت تل أبيب نهاية الأسبوع الماضي، بقصف مدرسة نازحين في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين، بزعم وجود مسلحين تابعين لحركة حماس بالمدرسة، وهو ما تنفيه الحركة مرارا.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أسفر “قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو جربوع عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر” وفق مصدر طبي.

وفي مدينة خان يونس، استشهد 6 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق المدينة، بحسب مصدر محلي.

وأضاف المصدر أن الغارة تسببت بتدمير المنزل المكون من طابقين بشكل كامل، اضافةً إلى استشهاد وإصابة من كانوا بداخله.

ويأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي منذ بدء حربه واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في أعقاب رده على هجوم عسكري نفذه مقاتلوا حماس وفصائل فلسطينية مسلحة على مستوطنات غلاف غزة<

ومنذ ذلك الوقت،استشهد أكثر من 41 ألف و500 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 96 ألفا آخرين، بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

(وكالات)