استشهاد 7 فلسطينيين بينهم أسرة كاملة في قصف إسرائيلي على غزة- (تدوينة)

غزة: استشهد 7 فلسطينيين بينهم أسرة كاملة من 5 أفراد في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة منذ فجر السبت، في ظل تواصل جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ 19 شهرا.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 5 أفراد وهم أسرة كاملة مكونة من الأب والأم والأطفال الثلاثة، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة “طليب” في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

عائلة مسحت من السجل المدني.. شهداء ارتقوا في قصف على خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، فجر اليوم وهم: ١- صقر أحمد فؤاد طليب.

٢-زوجته هند عمر أبو الكاس “طليب”. أطفالهما:

٣- أحمد صقر أحمد طليب.

٤- حمزة صقر أحمد طليب.

٥- عبد العزيز صقر أحمد طليب. pic.twitter.com/fXez2TdPuv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 10, 2025

وشرق المدينة، قال مصدر طبي إن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي على حي التفاح.

كما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الجوي والمدفعي لشرق حي الشجاعية بالتزامن مع استمرار عمليات نسف المباني السكنية هناك، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وفي جنوب القطاع، قال مصدر طبي إن طفلا فلسطينيا استشهد برصاص إسرائيلي على ساحل شمال مدينة رفح.

وأوضح المصدر أن فلسطينيين اثنين أُصيبا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين غرب رفح.

بدورهم، قال شهود عيان إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع خلال ساعات الليل بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

كما طال القصف المدفعي منطقة شمال مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)