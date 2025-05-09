استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلتان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون ومخيم النصيرات

غزة: استشهد 7 فلسطينيين، بينهم طفلتان، مساء الخميس، وأصيب العشرات بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طيران الاحتلال قصف محلاً للأدوات المنزلية قرب مدخل مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم الطفلتان، وإصابة 27 آخرين، بينهم 4 أطفال و5 سيدات.

كما استشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف منزل عائلة الزعانين بالقرب من الملعب الرياضي في بلدة بيت حانون شمال القطاع.

“والله يا نور الفراق صعب، والله ما أنا عارف كيف بدي أعيش بدونك”… أب يودع طفلته التي ارتقت بقصف الاحتلال على قطاع غزة. pic.twitter.com/GoAZNEE58D — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 8, 2025

(وكالات)