استشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة بينهم أحد عناصر الدفاع المدني- (فيديو)

غزة: أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 14 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل “استشهد 14 مواطنا على الأقل بينهم سيدتان وثلاثة أطفال، وأحد عناصر الدفاع المدني، وأصيب العشرات جراء القصف الجوي والمدفعي من الاحتلال على قطاع غزة”.

وأوضح بصل أن “الاحتلال الإسرائيلي استهدف ظهر اليوم مركز هولست للدفاع المدني في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المساعد نجيب ناجي سكر وطفله الوحيد محمد (10 أعوام)”.

“ابنه كان جايب له أكل”.. استشهاد عنصر من الدفاع المدني وابنه في غارة إسرائيلية استهدفت مقر الجهاز بحي الدرج شرق غزة pic.twitter.com/Dh3SWkCRJ3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 24, 2024

مشهد يدمي القلوب لطفلة تودع شقيقها ووالدها بعد استشهادهما في قصف إسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدني في #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Qi2gUhhTjG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 24, 2024

استهداف المستشفيات في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اكتمال عمليته في منطقة المستشفى “الإندونيسي” شرق جباليا شمالي قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين واعتقال آخرين.

وقال الجيش عبر منصة إكس إنه استكمل بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك)، ما زعم أنه “نشاط مركز لإحباط إرهاب في منطقة المستشفى الإندونيسي”.

وتابع: “قوات لواء غفعاتي، تحت قيادة الفرقة 162، عملت في المنطقة منذ ليل الاثنين بعد ورود معلومات استخباراتية (…) حول تواجد مخربين وبنى تحتية إرهابية”، وفق زعمه.

وادعى أنه “على مدار الشهر الماضي، تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع على قواتنا من منطقة المستشفى، كما تم زرع عبوات ناسفة وفخاخ في محيطها”.

الجيش الإسرائيلي أفاد بأنه قتل في هجومه 5 فلسطينيين واعتقل آخرين داخل المستشفى وفي محيطه، وفق البيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال شهود عيان إن آليات للجيش الإسرائيلي تقدمت في محيط المستشفى، تزامنا مع غارات جوية وإطلاق مكثف للنيران.

وأضاف الشهود أن الجيش أجبر مَن بداخل المستشفى الخارج عن الخدمة من طواقم طبية ومرضى ونازحين على الإخلاء الفوري والتوجه لمدينة غزة، وسط إطلاق كثيف للنيران صوب بوابته وقصف على محيطه.

وتزامن الهجوم على المستشفى الإندونيسي مع قصف إسرائيلي لكل من مستشفى العودة ومستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

كما واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وتفجير المنازل والمباني في محيط مستشفى كمال عدوان، وفق شهود عيان.

وبذلك تكون مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة الثلاثة تحت الاستهداف والحصار الإسرائيلي.

من جانبها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن “الاحتلال يكثف من استهدافه للمنظومة الصحية في شمال قطاع غزة” متهمة إسرائيل بمحاصرة واستهداف المستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة.

وذكرت أن الجيش الإسرائيلي “أجبر الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى الإندونيسي. القصف يطال جميع أقسام مستشفى كمال عدوان ومحيطه وعلى مدار الساعة دون اي توقف والشظايا تتناثر داخل ساحات المستشفى”.

وناشدت مجددا المجتمع الدولي “لتدخل العاجل لحماية المنظومة الصحية في قطاع غزة”.

"يصرخ ويخاطب وينادي العالم، ولا أحد يستمع ولا أحد مهتم." مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة يُنسف محيطه، حيث يتواجد العديد من العائلات داخل منازلها، ويتعرض لإطلاق النار والقنص لكل من يتحرك. واليوم، تم حصار المستشفى الإندونيسي أيضًا بالآليات العسكرية الإسرائيلية وإجبار المرضى… pic.twitter.com/jcbutpHzKc — Tamer | تامر (@tamerqdh) December 24, 2024

الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة pic.twitter.com/8C2i3gC2SG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 24, 2024

(وكالات)