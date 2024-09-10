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استشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا- (فيديو)

10 - سبتمبر - 2024

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غزة: استشهد  9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدتان، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “النجار” في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة محمود بصل، في بيان على تلغرام: “قصف على منزل الدكتور في جامعة القدس المفتوحة بمخيم جباليا، أكرم النجار، حيث تم انتشال 9 شهداء، بينهم 3 أطفال وسيدتان”.

وأوضح البيان أنه “ما زال هناك مفقودين تحت أنقاض المنزل”، دون تحديد عددهم.

 واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن طواقم الإسعاف ومواطنين نقلوا شهيدا وعدة مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، بعد استهداف طيران الاحتلال طابقا في عمارة سكنية عند مدخل مخيم البريج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينيية (وفا).

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,020 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 94,925 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(وكالات)

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  1. يقول احمد .. فلسطين:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 5:32 ص

    اصبح مشهد الموت طبيعي في حياتنا .. لا تستوقفنا الصور .. لا تستوقفنا العبر .. قبل يوم كان لهم امال واحلام .. قبل عام كان لهم مستقبل لأبنائهم يرسمونه مع امال .. الان نودعهم دون معرفة باحلامهم .. نودعهم ولا نعرف اسمائهم .. نودعهم إلى الخلد .. موقف صعب .. خارج المنطق .. اصحاب ارض محاصرون ممن يحتلون وطنهم .. يسرقون قوتهم .. يحالون استعبادهم

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