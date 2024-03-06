شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على عدة مناطق بغزة.. وعدد ضحايا الجوع يرتفع إلى 20- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد وجرح عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: “استشهد 5 مواطنين وجرح آخرون إثر قصف الاحتلال (إسرائيل) منزلا يؤوي نازحين، غالبيتهم من النساء والأطفال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع”.

وأضافت: “كما استشهد مواطن وجرح 9 آخرون، إثر إطلاق جيش الاحتلال النار صوب المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات قرب الدوار الكويتي جنوب مدينة غزة، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي (غرب مدينة غزة)”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “في وقت سابق (الأربعاء) استشهد 4 مواطنين، وأصيب أكثر من 20 آخرين، إثر استهداف جيش الاحتلال للمواطنين على دوار النابلسي غرب مدينة غزة”.

جيش الاحتلال ،أطلق الرصاص على مجموعات من المواطنين قرب جسر وادي غزة

التفاصيل : https://t.co/2Th98ZVNuA pic.twitter.com/EhN2gae6gw — Wafa News Agency (@WAFA_PS) March 6, 2024

قوات الاحتلال تستهدف بالقذائف والرصاص الحي الأهالي أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على المساعدات بمنطقة دوار الكويت شرق مدينة غزة #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/jxLqrcbHjt — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 6, 2024

ولليوم الـ152 على التوالي، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة حيث استشهد ما يقارب 30717 فلسطينيا، وأصيب ما يقارب 72156 معظمهم من النساء والأطفال.

“بنلم عن الأرض عشان ناكل، مش عارفين كيف بدنا نعيش في #رمضان“.. آلاف الفلسطينيين يحاولون الحصول على مساعدات من شاحنات معدودة وصلت شارع الرشيد بشمال قطاع #غزة، وجمع ما تناثر على الأرض مما يمكن أكله#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/4JsCaU8SG1 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 6, 2024

ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع من 18 إلى 20.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، “استشهاد طفل يبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي (غربي مدينة غزة)، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمال غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف”.

وبذلك “ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 في قطاع غزة”، بحسب القدرة.

كما أكد أن “الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، ونعتقد أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة، دون أن يصلوا للمستشفيات”.

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا في قطاع غزة — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 6, 2024

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن القدرة، في بيان، أن “حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 18 شهيدا في قطاع غزة”.

واتهم القدرة الجيش الإسرائيلي بـ”تعمّد ارتكاب مجازر مروّعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة في شمال غزة”.

وطالب “المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي” على القطاع.

المشاهد الموجعة في شمال غزة لا تنتهي ..

خلال التغطية وجدت هذا الطفل يجمع بقايا البطاطا التي لا تصلح للأكل لعلها تسدُّ جوع أسرته!

هؤلاء الأطفال كبروا على الوجع وتحملوا مسؤولية الحصول على الطعام لهم ولعوائلهم! pic.twitter.com/baMI7xdWb2 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 6, 2024

وفي الضفة الغربية، نقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عرابة ويعبد، وقرى: الجلمة وجلبون وفقوعة في جنين (شمال)، وداهمت عدة أحياء فيها”.

وأكدت أن “قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط وتفتيش ونصبت حاجزا عسكريا في مركز قرية جلبون، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع المواطنين”.

وأوضحت الوكالة أن “تلك القوات نصبت حاجزا عسكريا على شارع جنين – نابلس، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، والتدقيق في هويات راكبيها”.

(وكالات)