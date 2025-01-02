الإبادة مستمرة.. استشهاد 36 فلسطينيا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

غزة: استشهد 36 فلسطينيا وأصيب آخرون، الخميس، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات مدنية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي، بـ”اسشتهاد 11 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و3 نساء، وإصابة 15 آخرين في قصف جوي إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في مواصي خان يونس التي تصفها إسرائيل بأنها منطقة آمنة”.

وقال شهود عيان إن “طائرة حربية إسرائيلية قصفت عدة خيام تؤوي نازحين بمحيط مخيم حي السلام غرب منطقتي بئر زنون والشاعر في مواصي خان يونس، ما تسبب بمقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين وهم نيام”.

وأضاف الشهود أن النيران اندلعت في خيام النازحين القريبة من الخيام المستهدفة بسبب شدة القصف الإسرائيلي.

وفي منطقة بني سهيلا في خان يونس، قال مسعفون إن “فلسطينيين استشهدا وأصيب عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا مدنيا”.

وأفاد مصدر طبي في “مستشفى شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح، باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمواطنين بمحيط “محطة بهلول” على شارع صلاح الدين شرق المدينة.

وقال شهود عيان إن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين قرب مدخل “محطة بهلول للوقود” على شارع صلاح الدين شرق مدينة دير البلح، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين نقلوا إلى “مستشفى شهداء الأقصى”.

وفي مدينة غزة؛ استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرة استطلاع إسرائيلية تجمعا للمواطنين في سوق مخيم الشاطئ القديم غربي مدينة غزة، وفق مصدر طبي بمجمع الشفاء الطبي.

وقال شهود عيان: “إن طائرة إسرائيلية قصفت مجموعة من الأهالي أثناء تواجدهم في سوق مخيم الشاطئ القديم خلف عيادة الخدمات العسكرية، ما تسبب باستشهاد 4 فلسطينيين على الفور وإصابة عدد آخر نقلوا على إثرها للمشافي”.

كذلك، استشهد فلسطيني بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية “كواد كابتر” استهدفت فلسطينيين في “شارع الشعف” بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق مصدر طبي في المستشفى المعمداني.

أما في شمال قطاع غزة؛ فقد استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت تجمعا مدنيا في جباليا البلد، وفق شهود عيان.

(وكالات)