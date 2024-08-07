استشهاد 7 فلسطينيين في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية ومنزلا بخان يونس 

غزة: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء استهدافين إسرائيليين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني بغزة، في منشور عبر منصة تلغرام: “قتل 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طائرة إسرائيلية لدراجة نارية من نوع تكتوك”.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة الصليبي غرب خان يونس، بحسب بيان ثان الدفاع المدني.

ولم يذكر جهاز الدفاع المدني عدد المصابين أو طبيعة إصاباتهم.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)



