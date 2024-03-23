سياسة | عربي | فلسطين

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منتظري مساعدات في غزة

منذ 48 دقيقة

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غزة: استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء استهداف طائرات إسرائيلية، مجموعة من المواطنين كانوا بانتظار المساعدات في مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن “قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين كانوا بانتظار استلام مساعدات عند دوار الكويت في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين”.

ووفق الوكالة، “يعيش قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أوضاعا مأساوية جراء الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما”.

وأشارت إلى “تكرار مجازر الاحتلال التي تستهدف المواطنين الذين ينتظرون وصول المساعدات عند “دوار الكويت” في مدينة غزة”.

( د ب أ)

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