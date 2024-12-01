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استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة

1 - ديسمبر - 2024

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غزة: استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن “طفلين استشهدا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط بئر 19 جنوب غرب مواصي خان يونس”.

وأضافت أن “أربعة مواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، حيث يحاول المواطنون الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد توغل آليات الاحتلال في المدينة إلى الوصول إلى أنقاضها، لعلهم يستطيعون جلب ما تبقى من طعام، أو ملابس شتوية، فبعضهم ينجح في العودة إلى الخيام على أطراف المدينة، والبعض الآخر تقتلهم آلة الحرب والدمار”.

وأشارت إلى “استشهاد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات”.

(د ب أ)

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