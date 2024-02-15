استشهاد 7 لبنانيين في قصف إسرائيلي على مدينة النبطية

بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بسقوط سبعة شهداء جراء قصف إسرائيلي الليلة الماضية على مدينة النبطية في جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن “سبعة شهداء حصيلة غير نهائية للمجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي ليلا في مدينة النبطية، بالاستهداف الذي نفذته مسيّرة بصاروخ موجه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة”.

ووفق الوكالة، “تمكنت فرق الإسعاف والإغاثة بعيد منتصف الليل من انتشال طفل من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من أربع ساعات من البحث عن ناجين”، لافتة إلى أنه تم انتشال خمس جثث، فيما يستمر البحث عن جثمانين، كما تم نقل سبعة أشخاص جرحى إلى المستشفيات.

وقالت الوكالة الوطنية: “أحدثت الغارة أضرارا جسيمة في المبنى المؤلف من ثلاثة طوابق ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلاً للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه، كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف”.

وتعمل فرق الإسعاف من الدفاع المدني والهيئة الصحية الإسلامية وإسعاف النبطية وكشافة الرسالة الإسلامية والصليب الأحمر في المنطقة المستهدفة منذ الليل وحتى ساعات الصباح.

(د ب أ)