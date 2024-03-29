استشهاد 71 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

غزة: ارتفعت، الجمعة، حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى “32 ألفا و623 شهيدا، و75 ألفا و92 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، والصادر بالتزامن مع مرور 175 يوما على الحرب.

وأفاد التقرير بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن “حصيلة العدوان ارتفعت إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا”.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

https://twitter.com/rdooan/status/1773551027121172676

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.

المقابر الجماعية في غزة يا ويلك يا "إسرائيل" من حقدنا الدفين! #غزة pic.twitter.com/vt26Wuo3qb — Yasser (@Yasser_Gaza) March 29, 2024

https://twitter.com/HuDa_NaIm92/status/1773534240702894538

يسقط أطفال #غزة الآن في الطرقات من الجوع الذي فرضه أنجس احتلال وتفرج على كارثيته 22 دولة عربية بجيوشها وقوتها وطبول قلقها وبياناتها الفارغة التي لا تستطيع إدخال علبة ماء حتى الآن لأهلنا!

لا حول ولا قوة إلا بالله! pic.twitter.com/sA4XA4lfEb — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) March 29, 2024

(الأناضول)