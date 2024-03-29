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استشهاد 71 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

29 - مارس - 2024

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غزة: ارتفعت، الجمعة، حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة إلى “32 ألفا و623 شهيدا، و75 ألفا و92 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، والصادر بالتزامن مع مرور 175 يوما على الحرب.

وأفاد التقرير بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأوضح أن “حصيلة العدوان ارتفعت إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا”.

وفي السياق، أشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

https://twitter.com/rdooan/status/1773551027121172676

وإلى جانب الخسائر البشرية، ومعظمها من الأطفال والنساء، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل بالبنى التحتية وكارثة إنسانية، بالإضافة إلى مجاعة مستمرة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” تواصل إسرائيل حربها على القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا كارثية.

https://twitter.com/HuDa_NaIm92/status/1773534240702894538

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 29, 2024 الساعة 11:21 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين يا شهداء تحرير فلسطين من عصابة الشر الصهيونية التي عاثت فسادا في الدم الفلسطيني الزكي الطاهر الذي يسقي فلسطين منذ 1919 بدعم أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🚀

    رد

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