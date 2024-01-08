استشهاد 73 فلسطينيا خلال 24 ساعة في عدوان الاحتلال على قطاع غزة- (فيديو)

غزة: كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، أن مستشفى شهداء الأقصى، استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية “73 شهيدا و99 مصابا”.

ولم توضح الوزارة في أي قصف أو استهداف إسرائيلي، سقط خلاله هذا العدد من الفلسطينيين.

وتواصلت الهجمات الجوية والبرية والبحرية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعضها استهدفت مدينة دير البلح (وسط)، أسفرت عن شهداء وجرحى بينهم أطفال.

ونُقل المصابون والشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على دير البلح إلى مستشفى “شهداء الأقصى”.

وصول جرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو عيسى في دير البلح وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/NmACiW1tKE — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 8, 2024

بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صدر فجر الإثنين، أن طواقهما نقلت أمس الأحد “شهيدا و17 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلين في دير البلح، وإطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين عند شارع صلاح الدين”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد “22835 شهيدا، و58416 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لم تتمكن من الوصول إلى شمال قطاع غزة منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأعلنت المنظمة أمس الأحد، أنه قد تم إلغاء مهمة كانت من المقرر أن تتجه إلى مستشفى “العودة”، وإلى أربعة مستشفيات أخرى في شمال القطاع المحاصر، للمرة الرابعة، بسبب عدم إمكانية ضمان الأمن.

وجاء في المنشور: “ألغت منظمة الصحة العالمية اليوم مهمة كانت مقررة إلى مستشفى العودة وإلى مخزن الأدوية المركزي في شمال غزة، للمرة الرابعة، منذ 26 من كانون الأول/ ديسمبر، لأننا لم نحصل على ضمانات بفض الاشتباك والسلامة”.

وأضاف المنشور: “لقد مر 12 يوما منذ أن تمكنا لآخر مرة من الوصول إلى شمال قطاع غزة”.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن القصف العنيف والحركة المحدودة وانقطاع الاتصالات، جعلت من “شبه المستحيل” إيصال الإمدادات الطبية إلى القطاع الساحلي المعزول، ولاسيما إلى الشمال.

(وكالات)