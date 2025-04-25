استشهاد 8 فلسطينيين بغزة بينهم 5 من عائلة بغارات الاحتلال الإسرائيلي

غزة: استشهد 8 فلسطينيين، الجمعة، بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق بقطاع غزة، بينهم عائلة من 5 أفراد في مجزرة جديدة ضمن الإبادة المستمرة منذ 19 شهرا.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد عائلة أبو طعيمة غرب مدينة خان يونس، وهم “الأب إبراهيم خليل أبو طعيمة، وزوجته هنادي أبو طعيمة (أبو سبت)، وأطفالهم: سميرة (8 سنوات)، وعازم (6 سنوات)، ورأفـت (4 سنوات)”.

وكانت العائلة تقيم في خيمة للنازحين بعد تهجيرها من منزلها الكائن شرق محافظة خان يونس بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية.

من جهة ثانية، استهدف الطيران الإسرائيلي بغارتين منزلا في حي المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس، دون أن يبلغ عن ضحايا.

فيما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المدنيين قرب مقبرة بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، دون تسجيل إصابات.

فيما أعلن عن استشهاد طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف سابق على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

وفي شمال قطاع غزة، استشهدت فلسطينية برصاص طائرة مسيرة إسرائيلية “كواد كوبتر” في حي القصاصيب بمخيم جباليا.

فيما استشهد مواطن آخر، في غارة إسرائيلية على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(وكالات)