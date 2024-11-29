استشهاد 8 فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بغزة-(فيديو)

غزة: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون الجمعة، بقصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرة إسرائيلية قصفت منزلا بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان بأن طواقم الدفاع المدني تعمل على البحث عن مفقودين بين أنقاض المنزل.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

(الأناضول)