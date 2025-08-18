استشهاد 8 فلسطينيين بهجمات إسرائيلية في غزة منذ فجر الاثنين- (فيديو)

غزة: استشهد 8 فلسطينيين وأصاب عشرات بإطلاق نار وسلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر الاثنين، ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان، طالت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة اليوم منازل وتجمعات لمدنيين فلسطينيين ومنتظري مساعدات، وصيادين.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم طفلة إثر غارة من مروحية على مبنى يؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

عاجل| انتشال 3 شـــهداء جراء قصف ليلي استهدف موقعا في حي الدرج شرقي مدينة غزة. — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2025

كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف شقة في مبنى مقابل مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وفي غرب المدينة، استشهد الصياد إسماعيل كمال صلاح وأصيب شقيقه بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية أثناء عملهم على مركب صغير.

وفي شرق مدينة غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف المنازل والمباني بالروبوتات المفخخة في حيي الزيتون والصبرة، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي، وذلك استمرارا للعدوان المستمر على المنطقة منذ نحو أسبوع.

وفي وسط قطاع غزة، استشهدت فلسطينية وأصيب عدد آخر باستهداف من الطيران المروحي الإسرائيلي لشقة سكنية في مخيم 1 بالنصيرات.

كما استشهد 3 فلسطينيين باستهداف من مسيرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في بلوك 3 بمخيم البريج.

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال أمام سوبر ماركت “ربيع الطيب” في بلوك 3 بمخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/sOadIrrNj7 — أحمد فوزي ( حساب جديد ) (@Ahmed7002141) August 17, 2025

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع وأصاب عددا منهم.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 شهيدا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 258 شخصا، بينهم 110 أطفال.

(الأناضول)