استشهاد 8 فلسطينيين من طالبي المساعدات برصاص جيش الاحتلال في غزة ورفح

غزة: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 8 فلسطينيين من طالبي المساعدات وأصاب عددا آخر جنوبي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وذكرت مصادر طبية أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 8 آخرون من طالبي المساعدات برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي قرب محور “نتساريم” وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع ذكرت هيئة الإسعاف والطوارئ بغزة، في بيان مقتضب، أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

وصول إصابات إلى مستشفى القدس بغزة من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال عند مفرق النابلسي غربي مدينة غزة.. pic.twitter.com/M6PkVHFc7i — قناة عودة الفضائية (@AwdehTV) July 30, 2025

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وحسب أحدث معطيات وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية حتى الاثنين نحو 147 فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، منذ 7 أكتوبر 2023.

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي “سماحه” بإسقاط جوي لمساعدات إنسانية محدودة على غزة، وبدء ما سماه “تعليقا تكتيكيا لأنشطة عسكرية” بمناطق محددة من غزة للسماح بمرور مساعدات.

وأكدت منظمات دولية أن خطوة إسرائيل “ترويج لوهم الإغاثة” و”خداع إعلامي”، بينما يواصل جيشها استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين عبر استمرار إغلاق المعابر بوجه المساعدات.

والاثنين، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ توم فليتشر إن واحدا من كل ثلاثة فلسطينيين في غزة لم يأكل منذ أيام، ودعا إلى إيصال المساعدات بشكل سريع.

وفي سياق متصل، أصيب 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية قرب مفرق ضبيط غربي مدينة غزة، وفق ما ذكر مسعفون.

وفي شمال قطاع غزة ذكر شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري عمليات نسف لمنازل ومنشآت بروبوتات مفخخة شرق جباليا البلد.

وفي جنوب القطاع، قال مسعفون إن طفلا فلسطينيا أصيب في الرأس برصاص قوات الاحتلال في منطقة بئر 19 بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس. كما ذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف في منطقة السطر الغربي بمدينة خان يونس.

وأضاف الشهود، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا وإطلاق نار مكثفا من الدبابات استهدفا منطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع قال شهود عيان إن مسيرتين انتحاريتين إسرائيليتين استهدفتا مئذنة مسجد “أبو سليم” شرق دير البلح.

وخلفت الإبادة الجماعية، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)