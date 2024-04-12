استشهاد 89 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة- (فيديوهات)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الجمعة، ثالث أيام عيد الفطر، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية، إلى 33 ألفا و634 شهيدا و76 ألفا و214 مصابا.

جاء ذلك في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 189 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة: “الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 89 شهيدا و120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

مشاهد قاسية من وداع شهداء عائلة الطباطيبي الذين ارتقوا جراء استهداف الاحتلال لمنزلهم في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة pic.twitter.com/lvHdvB7VbH — Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) April 12, 2024

وبذلك، ترتفع “حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33634 شهيدا و76214 إصابة منذ السابع من منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأضافت: “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ثالث أيام العيد في غزة ومجازر الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف#GazaGenocide‌ pic.twitter.com/rb5HezfaMD — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) April 12, 2024

وحلّ عيد الفطر هذا العام بينما تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

فلسطينيون داخل منزلهم المدمر في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/LG6qfv5Xnf — ميرفت ريان (@wcbGzQ9aLlPjF1X) April 12, 2024

(الأناضول)