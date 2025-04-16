استشهاد 9 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على شمال غزة- (فيديو)

غزة: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة منازل شمال قطاع غزة فجر الأربعاء، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين بعد استهداف مقاتلات إسرائيلية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

اللحظات الأولى لقصف الاحتلال منزلاً لعائلة حسونة في حي التفاح شرق مدينة غزة pic.twitter.com/pcALbdLd4k — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 16, 2025

فيما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، إثر استهداف إسرائيلي لمنزل في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي عنيف ومتواصل على المناطق الشرقية لمدينة غزة، طال أحياء الزيتون والشجاعية والشعف والتفاح، إلى جانب إطلاق نار من مروحيات الاحتلال تجاه تلك المناطق.

فيديو | انتشال شاب حيا من تحت أنقاض منزل عائلة حسونة في حي التفاح بمدينة #غزة pic.twitter.com/fE4xqpZrUg — قدس فيد (@quds_feed) April 16, 2025

وأفادت مصادر طبية، بإصابة فلسطينيين اثنين جراء استهداف مركب صيد قبالة سواحل خان يونس في منطقة المواصي جنوب القطاع.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 51 ألف شهيد و116 ألفا و343 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 1630 شهيدا، و4.302 مصابا”.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة في غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

(الأناضول)