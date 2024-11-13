إصابة فلسطينيين بقصف إسرائيلي لخيمة نزوح بالمنطقة “الآمنة” جنوبي غزة- (فيديو) 

غزة: أصيب فلسطينيون، مساء الأربعاء، بجراح مختلفة بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منقطة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة والتي سبق وزعم الجيش أنها “آمنة”.

هذا القصف الثالث الذي يستهدف منطقة المواصي، منذ صباح الأربعاء، حيث أسفرت غارتان سابقتان عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وفق مصدر طبي.

محرقـة.. لحظة إلقاء قنبلة على خيــام النازحيــن في منطقة المواصي (الآمنة) غرب خانيونس pic.twitter.com/8HSMBVCVr2 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 13, 2024

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه توجهت “لمكان استهداف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة بئر 19 في المواصي غرب خانيونس”.

وأفاد شهود عيان بوقوع عدد من الإصابات إثر قصف إسرائيلي لخيمة نزوح في المواصي.

وفي وقت سابق الأربعاء، استشهد 9 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجراح مختلفة في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا وأرضا في محيط خيام مكتظة بالنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة والتي سبق وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها “آمنة”.

وقال مصدر طبي في المستشفى الكويتي الميداني (جنوب) إن فلسطيني قتل وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا بجانب خيام النازحين في مواصي خان يونس.

وأفاد شهود عيان بأن مقاتلات إسرائيلية حربية شنت غارة بصاروخ واحد على أرض تقع بجانب خيام مكتظة بالنازحين.

وأوضح شهود العيان أن هذه الغارة أثارت حالة من الذعر والخوف بينهم خاصة في صفوف الأطفال والنساء.

وفي الغارة الثانية، استشهد 8 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “أبو طه” في منطقة مواصي خان يونس، بينهم “أشلاء”، بحسب ذات المصدر.

فيما قال شهود عيان: “إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلا سكنيا مأهولا بالسكان قرب خيام النازحين في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة عدد بجراح”.

وأضاف الشهود أن جثامين عدد من الشهداء وصلت إلى المستشفى الميداني الكويتي كـ”أشلاء”، قبل أن تنقل إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.

8 شهداء بقصف منزل عائلة أبوطه في منطقة مواصي خانيونس pic.twitter.com/bchBkhy1ID — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) November 13, 2024

ومرارا زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف منطقة المواصي كـ”منطقة خدمات إنسانية آمنة”، لكنه ارتكب عشرات المجازر فيها تسببت باستشهاد آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وتدمير المئات من خيام النازحين.

والمواصي منطقة رملية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية، يعيش فيها نحو 1.7 مليون فلسطيني أجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على النزوح باتجاهها قسرا تحت ضغط النيران، إذ وصل إليها معظمهم إبان عمليته العسكرية البرية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي أعلن عن بدئها في 6 مايو الماضي.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 147 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)