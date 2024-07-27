استشهاد 9 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلين جنوب غزة

غزة: استشهد 9 فلسطينيين وأُصيب آخرون، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس: “وصلنا 9 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف الاحتلال (الإسرائيلي) لمنزلين أحدهم برفح، والثاني في خان يونس”.

وأكد شهود عيان أن طائرات إسرائيلية قصفت منزلين في مدينة رفح، مما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وأضاف الشهود أن طواقم الدفاع المدني تقوم بالبحث عن مصابين وضحايا نتيجة الاستهدافين الإسرائيليين للمنزلين.

يأتي القصف الإسرائيلي تزامنا مع موجة نزوح من أحياء غربية بخان يونس التي يُفترض أنها ضمن المناطق الآمنة، بعد مزاعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بوجود عمليات إطلاق قذائف صاروخية من أحياء بالجزء الغربي للمنطقة الإنسانية في خان يونس والجزء الشمالي من رفح، وبالتالي “أصبح البقاء في تلك المنطقة خطيرا”.

(الأناضول)