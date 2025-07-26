استشهاد 9 فلسطينيين بهجمات إسرائيلية على غزة

غزة: استشهد 9 فلسطينيين بينهم رجل وزوجته وأصيب آخرون، فجر السبت، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

وفي أحدث الهجمات، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نزوح في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفق ما أوردته مصادر طبية.

مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيدان و5 إصابات خطيرة غالبيتها من الأطفال جرّاء استهداف إسرائيلي قرب بنك فلسطين في حي تل الهوى غرب مدينة #غزة pic.twitter.com/JYOrPbeoYd — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) July 26, 2025

وأفادت المصادر باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين قرب دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قالت إن فلسطينيا استشهد وأُصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي طال منزلا في منطقة “بلوك 3” بمخيم البريج وسط القطاع.

وفجر السبت، استشهد 4 فلسطينيين بينهم رجل وزوجته وإصابة آخرين في قصف استهدف شقة سكنية في عمارة المزيني بجوار مدرسة الرمال الابتدائية بحي الرمال غربي مدينة غزة، وفق المصادر.

وأضافت أن فلسطينيا من منتظري شاحنات المساعدات استشهد شمالي القطاع بنيران إسرائيلية.

وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن خلال ساعات الليل عدة أحزمة نارية كما فجر روبوتات مُفخخة في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

جاء ذلك في وقت واصل فيه جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل وأبنية في عدة مناطق شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)