استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة الثلاثاء

موقع غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

غزة: استشهد 9 فلسطينيين، بينهم أحد العاملين بالقطاع الطبي في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، ضمن حرب الإبادة المتواصلة للشهر الـ19.

وتركزت الاستهدافات الإسرائيلية من الطيران الحربي والمسير إضافة للمدفعية على خيام ومنازل مواطنين في القطاع، وفق مصادر طبية وشهود عيان.

وفي واحدة من أكثر الهجمات دموية صباح الثلاثاء، استشهد موظف في المستشفى الكويتي الميداني بعد استهداف مباشر لطواقم طبية ومدنيين قرب بوابة المستشفى في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع.

صور تُظهر آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف بوابة مستشفى #الكويت الميداني غربي مدينة خان يونس.. مراسلنا هشام زقوت يطلعنا على التفاصيل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/CeiPA6gHKO — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 15, 2025

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف مسيرة إسرائيلية خيام نازحين خلف كلية الرباط في مواصي خان يونس.

مواطنون ينقلون عددا من الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال لمنطقة مواصي #خان_يونس جنوبي القطاع#حرب_غزة pic.twitter.com/z6noK7TJno — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 14, 2025

فيما استشهدت فلسطينية وأصيب عدد آخر، في قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا لعائلة عاشور في منطقة التحلية بمدينة خان يونس.

الدبابات الإسرائيلية أيضا استهدفت بقذائفها منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، وبنيران رشاشاتها بشكل مكثف شرق بلدة عبسان شرق المدينة.

واستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف يستهدف المدينة.

ووسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مواطنين أثناء جمعهم الحطب شمال شرقي مخيم البريج.

أما في الشمال، فاستشهد فلسطينيان في قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في منطقة “مشروع بيت لاهيا”.

واستهدفت المدفعية المناطق الغربية من بيت لاهيا، فيما أطلقت مروحية إسرائيلية نيرانها بشكل مباشر نحو منازل المواطنين والمناطق الشرقية للمدينة.

وتبع ذلك استشهاد فلسطيني بعد استهداف طائرة مسيرة منزلا في محيط مفترق الغفري بشارع الجلاء وسط مدينة غزة.

كما أطلقت مسيرة “كواد كوبتر” النار باتجاه حي التفاح شرقي غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أسفر عن حالة من الهلع في صفوف المدنيين بجانب الدمار.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 50 ألفا و983 شهيدا و116 ألفا و274 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت أن “حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 1.613 شهيدا، و4.233 مصابا”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة في غزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

(الأناضول)