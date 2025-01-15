استشهاد 12 فلسطينيا في غارتين للاحتلال على جنين بينهم 4 «قسّاميين»

جنين – «القدس العربي» ووكالات: استشهد ستة فلسطينيين مساء أمس الأربعاء في قصف إسرائيلي على مخيم جنين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 مواطنين استشهدوا وأصيب اثنان بجراح حرجة جرّاء قصف طيران الاحتلال على مخيم جنين.

وكان الفلسطينيون في محافظة جنين في الضفة الغربية المحتلة شيعوا جثامين 6 شهداء بينهم 3 أشقاء وطفل، ارتقوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين ليل الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع المدينة والمخيم، وصولا إلى منازل عائلاتهم في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليهم، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا».

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء في ساحة النادي الشبابي في وسط مخيم جنين، ثم حُملت جثامين الشهداء الستة وهم: الطفل محمود النوباني (15 عاما)، وحسام قنوح (34 عاما)، وإبراهيم القنيري (23 عاما)، والأشقاء: مؤمن (28 عاما) وبهاء (33 عاما)، وأمير أبو الهيجا (27 عاما)، إلى مقبرة المخيم لمواراتهم الثرى.

مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي

وكانت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت مساء الثلاثاء موقعا بالقرب من دوار العودة في مخيم جنين بثلاثة صواريخ، ما أدى إلى استشهاد الشهداء الستة الذين كانوا أمام منزل عائلة أبو الهيجا، وإصابة عدد آخر.

ونعت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الذراع العسكري لحركة «حماس»، في بيان نشرته على حساباتها الاجتماعية، «ثلة من فرسانها الميامين في محافظة جنين: الشهيد القسامي القائد/ بهاء إبراهيم أبو الهيجاء (33 عاما) الشهيد القسامي المجاهد/ مؤمن إبراهيم أبو الهيجاء (28 عاما) الشهيد القسامي المجاهد/ أمير إبراهيم أبو الهيجاء (27 عاما) الشهيد القسامي المجاهد/ إبراهيم مصطفى قنيري (23 عاما)»، وقالت إنهم استشهدوا إلى جانب «الشهيدين حسام حسن قنوح ومحمود أشرف غربية، إثر قصف صهيوني غادر تعرض له مخيم جنين المحاصر».

في المقابل، أفاد جيش الاحتلال، عبر بيان، بأن «طائرة حربية تابعة لسلاح الجو هاجمت قبل قليل هدفا في منطقة جنين»، دون توضيح طبيعة الهدف.

وأضاف أن الهجوم جاء إثر عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام (الشاباك).

ونددت الرئاسة الفلسطينية، الأربعاء، بالقصف الإسرائيلي على مخيم جنين وقالت إنه يهدف إلى إشعال الوضع الداخلي الفلسطيني. وقالت الرئاسة الفلسطينية «نعبر عن إدانتنا ورفضنا الشديدين، للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين مساء أمس، والتي أدت إلى استشهاد 6 مواطنين». وأضافت أن هذه خطوة مرفوضة تماما وتهدف «إلى إشعال الوضع الداخلي الفلسطيني» خاصة وأنها تأتي بينما تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية أمنية في المخيم وحذرت الرئاسة من «خطورة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى تعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية الشعب الفلسطيني من العدوان المترافق مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة».

وأكدت دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهود الأجهزة الأمنية في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وعدم السماح بالعبث بالوضع الداخلي الفلسطيني.

في سياق متصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء – الأربعاء 12 فلسطينيا بينهم أسرى سابقون، في الضفة الغربية المحتلة.

أفاد بذلك بيان مشترك الأربعاء، أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية)، ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقالت المؤسستان إن «جيش الاحتلال اعتقل الثلاثاء واليوم (أمس)، 12 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم أسرى سابقون». وأوضحتا أن «عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم (جنوب)، ونابلس وطولكرم وقلقيلية (شمال)، ورام الله (وسط)».

وأشارتا إلى أن «حملات الاعتقال تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال (الإسرائيلي) على أبناء شعبنا، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي، ولتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده».

وأضافتا: «حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغت أكثر من 14 ألفا و300 من الضفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم».

اعتداءات المستوطنين

من جهة ثانية، أضرم مستوطنون مساء الأربعاء، النيران في أراضي قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين جنوب قرية مادما جنوب نابلس، وأضرموا النيران فيها.

وفي اعتداء آخر، قطع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون، في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأقدم هؤلاء على تقطيع حوالي 50 شجرة زيتون، في منطقة عين فارس غرب البلدة التي تقام عليها مستوطنة «بيتار عيليت»، تعود للمواطن محمد سليم نجاجرة.

وكان المستوطنون قد أقدموا قبل يومين على تقطيع 200 شتلة زيتون في ذات المنطقة.

وفي السياق، وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوابة حديدية على مدخل بلدة نحالين غرب بيت لحم. وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية وبوابة حديدية على جنبات المدخل الشمالي الوحيد لسكان نحالين، وهو ما يمنع حركتهم وتنقلهم.

وأضاف أن الاحتلال يغلق حاليا المدخل ويطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه مركبات المواطنين وكل من يقترب من المدخل.