استشهاد 92 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة والقصف يتواصل على رفح- (فيديوهات)

غزة: استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “شاهين” وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن طواقمه “تمكنت من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، من منزل عائلة شاهين وسط مدينة رفح، نتيجة للقصف الإسرائيلي”.
استهدف القصف منزل عائلة شاهين في الحي الإداري بمدينة رفح، أسفر عن دمار واسع في المنطقة المستهدفة التي كانت تضم نازحين من مناطق مختلفة في قطاع غزة.
تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.
وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يوجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها “منطقة آمنة”.
وأعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى “29 ألفا و606 شهداء و69 ألفا و737 مصابا”.
جاء ذلك في بيان للوزارة، بحلول اليوم 141 للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.
وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”، ما أسفر عن استشهاد 92 فلسطينيا.
بعد تدمير مساجدها.. أصوات الأذان تصدح من نوافد المنازل في شمال غزة pic.twitter.com/xjjr94t6oK
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 24, 2024
قهر الأطفال في غزة.. بكاء طفلة فلسطينية بعد استشهاد أحد أفراد عائلتها بقصف إسرائيلي على دير البلح pic.twitter.com/RxMXYNlLfe
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 24, 2024
https://twitter.com/ShehabAgency/status/1761319495535067416
كل واحد في غزة بطل و فدائي و مـ ـقاوم.
والمحظوظ اللي ربنا يسخرله فدائي يسحب جثته تندفن عشان قُتل وهو قاعد على سطح بيته في حاله!
لأن البعض ممكن يتساب بالشهور ويتحلل.
الله يرحمك يابو احمد https://t.co/PXzq0na0MH
— قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) February 24, 2024
(وكالات)
هذه الابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين لن تتوقف ألا إذا إستعادت الانظمة العربية شئا من حياءها المفقود وقررت إنقاذ ما تبقى من أطفال و نساء الشعب الفلسطيني الذي يذبح تحت أنضارها.
الوسيلة الوحيدة تتمثل في ممارسة الضغط الجماعي العربي بطرد السفراء وقطع جميع العلاقات الدبلماسية والاقتصادية مع الكيان الغاصب وداعميه من امبرياليين واستعماريين وغلق جميع المنافذ البحريةوالبريةفي وجههه عندها فقط يمكن أن يذعن المجرم أما دون ذلك فجميع الانظمة العربية شريكة في سفك الدم الفلسطيني واللبناني واليمني .
استشهاد يومي..وكل لحظة…يوميا العشرات بل المئات من الشهداء الفلسطينيين يتساقطون كما الاوراق الخريفية التي تعبث بها الرياح فتسقطها لتدوسها الجزم…شهداؤنا الفلسطينيين تتعامل معهم الهمجية الصهيونية بوحشية لم نسمع عنها في التاريخ البشري ابدا…فهل نحن في زمن الوحشية والهمجية الصهيوعربية…التوحش صهيوني امريكي بمباركة عربية سعودية اماراتية اردنية مصرية….ولاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم……حتى الشعب العربي والمسلمين او مايسمى امة المليار اعجبتهم الى حد العشق الوحشية الصهيوامريكية عربوزية..حيث امسى من المدمنين على مشاهدة الجثث الفلسطينية في وسائل التواصل دون ان يتحرك ويخترق الحدود لمناصرة ماتبقى من الشعب الغزاوي…لاشيئ….شعب وحكام متصهينون بل متهودون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم انصرنا على مجرمين الصهاينة وحلفائهم والمنافقين الذين يختبئون بيننا .
صمت الدول الإسلامية… عار .
صمت الحكومات العربية… عار .
صمت الأئمة… عار عظيم .