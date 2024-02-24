استشهاد 92 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة والقصف يتواصل على رفح- (فيديوهات)

غزة: استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة “شاهين” وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، إن طواقمه “تمكنت من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، من منزل عائلة شاهين وسط مدينة رفح، نتيجة للقصف الإسرائيلي”.

استهدف القصف منزل عائلة شاهين في الحي الإداري بمدينة رفح، أسفر عن دمار واسع في المنطقة المستهدفة التي كانت تضم نازحين من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في رفح الملاصقة للحدود مع مصر، رغم تحذيرات إقليمية ودولية متصاعدة من تداعيات كارثية محتملة.

وتشهد مدينة رفح اكتظاظا كبيرا حيث يوجد فيها ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم أكثر من مليون نازح لجأوا إليها جراء عمليات الجيش الإسرائيلي شمال ووسط القطاع بزعم أنها “منطقة آمنة”.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى “29 ألفا و606 شهداء و69 ألفا و737 مصابا”.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بحلول اليوم 141 للحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية”، ما أسفر عن استشهاد 92 فلسطينيا.

بعد تدمير مساجدها.. أصوات الأذان تصدح من نوافد المنازل في شمال غزة pic.twitter.com/xjjr94t6oK — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 24, 2024

قهر الأطفال في غزة.. بكاء طفلة فلسطينية بعد استشهاد أحد أفراد عائلتها بقصف إسرائيلي على دير البلح pic.twitter.com/RxMXYNlLfe — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 24, 2024

https://twitter.com/ShehabAgency/status/1761319495535067416

كل واحد في غزة بطل و فدائي و مـ ـقاوم.

والمحظوظ اللي ربنا يسخرله فدائي يسحب جثته تندفن عشان قُتل وهو قاعد على سطح بيته في حاله! لأن البعض ممكن يتساب بالشهور ويتحلل.

الله يرحمك يابو احمد https://t.co/PXzq0na0MH — قـٰٓـا ســِم (@kassim7th) February 24, 2024

(وكالات)