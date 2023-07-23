استطلاعات الرأي: ترامب يتقدم على نطاق واسع في أيوا وساوث كارولاينا

واشنطن- “القدس العربي”: حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقدمًا كبيرًا على مرشحي الحزب الجمهوري الآخرين في السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض لعام 2024 في ولايتي أيوا وساوث كارولاينا، وفقًا لاستطلاعات جديدة.

ووجدت استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة فوكس بيزنس، ونُشرت يوم الأحد، أن ترامب يحظى بتأييد 46 في المائة من الناخبين الجمهوريين الأساسيين الذين شملهم الاستطلاع في ولاية أيوا ، بزيادة 30 نقطة مئوية عن حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس البالغ 16 في المائة في حين حصل السيناتور تيم سكوت على 11 في المئة من الأصوات.

ويقود ترامب، ايضاً، استطلاعات الرأي في ولاية ساوث كارولاينا حيث وجد الاستطلاع أن ترامب يحظى بتأييد 48 في المئة من الناخبين الجمهوريين الأساسيين.

وجاءت حاكمة ساوث كارولاينا السابقة نيكي هيلي في المركز الثاني بدعم 14 في المئة.