استطلاعات رأي تظهر تراجع شعبية ترامب في صفوف الناخبين الأمريكيين

واشنطن: أظهرت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها الأربعاء أنّ شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت منذ عودته إلى البيت الأبيض، مع توجيه أمريكيين انتقادات لأدائه في ملفات رئيسية على صلة بالاقتصاد والهجرة.

ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة لولاية ثانية غير متتالية، باشر الملياردير الجمهوري سلسلة إجراءات، من التعرفات الجمركية إلى كبح الهجرة، مشددا على أنه ينفّذ تفويضا منحه إياه الناخبون الأمريكيون.

لكنّ استطلاعا أجرته صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف أظهر تراجع شعبية الرئيس الذي يؤيده حاليا 41 في المئة من الأمريكيين مقارنة بنحو 50% في يناير/ كانون الثاني.

وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن معدّل التأييد لأداء الرئيس تراجع من 47 في المئة في فبراير/ شباط إلى 40 في المئة حاليا، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بما حصده سلفه جو بايدن في أبريل/ نيسان 2021 وقد بلغ يومها 59 في المئة.

عموما، يُعدّ معدّل التأييد لترامب البالغ 45 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية أدنى مما سجّله كلّ رؤساء الولايات المتحدة الذين انتخبوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات.

وتظهر النتائج أيضا أنّ الأمريكيين يفقدون الثقة في قدرة ترامب على التعامل مع ملفات رئيسية على غرار الاقتصاد.

واعتبر ناخبون العام الماضي أن الاقتصاد هو من ضمن نقاط قوّة الملياردير البالغ 78 عاما، لكنّ فرضه رسوما جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة هذا الشهر أحدث هزة في الأسواق العالمية.

وحاليا يشعر نحو 54 في المئة من الأمريكيين أنّ وضع الاقتصاد يزداد سوءا، مقارنة بـ37 في المئة في يناير/ كانون الثاني، وفقا لاستطلاع الإيكونوميست/يوغوف.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع معهد إبسوس أنّ نسبة التأييد لترامب منخفضة بشكل ملحوظ في ملف تكلفة المعيشة، إذ أبدى 31 في المئة فقط من الأمريكيين رضاهم عن أدائه.

وكان التضخّم ملفا ساخنا في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وقد تعهّد ترامب خلالها بخفض الأسعار فور توليه سدة الرئاسة.

وسجّلت شعبية الرئيس الجمهوري تراجعا أيضا في ملف الهجرة الذي يعدّ من ضمن نقاط قوّته. واتّبع ترامب نهجا متشدّدا حيال المهاجرين غير النظاميين، ما وضعه في مواجهة مع القضاء.

وخلص استطلاع الإيكونوميست/يوغوف إلى أن 45 في المئة من الأمريكيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة بـ50 في المئة قبل أسبوعين.

وتظهر استطلاعات الرأي أيضا تراجع التأييد في صفوف شرائح سكانية ساهمت بشكل أساسي في عودة ترامب إلى سدّة الرئاسة بتفضيلها إياه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ومن بين هؤلاء، الناخبون المتحدرون من أصول إسبانية الذين تراجع تأييدهم للرئيس من 36 في المئة في مطلع فبراير/ شباط إلى 27 في المئة، وفق استطلاع مركز بيو.

(أ ف ب)