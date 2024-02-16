استطلاع: أغلبية الإسرائيليين يؤيدون عملية عسكرية ضد “حزب الله”

القدس: أظهر استطلاع للرأي، تأييد أغلبية الإسرائيليين تنفيذ عملية عسكرية ضد “حزب الله” في المناطق الحدودية.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن 71 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون بأن على تل أبيب التحرك لإبعاد “حزب الله” عن المنطقة الحدودية.

فيما رأى 12 بالمئة أن على إسرائيل مواصلة احتواء الوضع في جنوب لبنان، بينما لم يحدد 17 بالمئة إجابة معينة، وفق الصحيفة.

من جهة ثانية، اعتبر 45 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “أخطأ بعدم إعادة وفده إلى مفاوضات القاهرة حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة”.

وبالمقابل، يرى 33 بالمئة أن نتنياهو كان “صائبا”، فيما لم يحدد 22 بالمئة إجابة معينة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن اجتماعات القاهرة انتهت “وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة”، وهو ما لا تقبله إسرائيل.

والأربعاء، قالت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “هآرتس”، إن نتنياهو أوعز للوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر الخميس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب.

(الأناضول)