استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون حربا أهلية

القدس: أعرب أكثر من نصف الإسرائيليين عن خشيتهم من اندلاع حرب أهلية في البلاد إثر الخلافات الحادة حول مشاريع قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل.

وجاء في نتيجة استطلاع نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، الجمعة، أن 58 بالمائة من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية حقيقية.

وقالت: “يظهر الاستطلاع أن 38 بالمائة فقط من الإسرائيليين لا يخشون حربا أهلية حقيقية، و4 بالمائة آخرين لا يملكون إجابة”.

ومن جهة ثانية، فقد أبدى 49 بالمائة من الإسرائيليين قلقهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى حالة من عدم الكفاءة بعد مصادقة الكنيست على قانون “الحد من المعقولية” الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالتدخل في قرارات الحكومة.

وبالمقابل قال 45 بالمائة إنه لن يكون هناك ضرر بعد إعلان مئات ضباط وجنود الاحتياط رفضهم الخدمة حال إقرار مشاريع القوانين التي تقول المعارضة إنها “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

(الأناضول)