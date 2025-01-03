استطلاع إسرائيلي: انخفاض شعبية “القوة اليهودية” برئاسة بن غفير

القدس: أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، انخفاضا في شعبية حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتجاوز حزب “الصهيونية الدينية” العتبة الانتخابية.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “على خلفية الأسبوع السياسي المضطرب، الذي أجبر فيه الوزير إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التصويت في الكنيست بعد يوم واحد فقط من خضوعه لعملية جراحية (..) فقد تراجع حزب القوة اليهودية بمقعدين وانخفض إلى أدنى مستوى له وهو ستة مقاعد فقط”.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا ما جرت انتخابات اليوم فإن المعسكر المؤيد لنتنياهو سيحصل على 50 مقعدا (بزيادة مقعد واحد مقارنة بالاستطلاع الأخير)، مقابل 60 للمعسكر المعارض و10 للنواب العرب.

ويتألف الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعدا ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإنه إذا ما جرت انتخابات اليوم فإن حزب “الليكود” برئاسة نتنياهو سيحصل على 24 مقعدا، فيما يحصل “معسكر الدولة” المعارض برئاسة بيني غانتس على 18 مقعدا، يليه حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي يحصل على 16 مقعدا.

وأفادت النتائج بأن حزب “هناك مستقبل” برئاسة رئيس المعارضة يائير لبيد يحصل على 15 مقعدا، فيما يحصل تحالف “الديمقراطيون” المعارض على 11 مقعدا.

وأما حزب “شاس” اليميني الديني فيحصل على 9 مقاعد، وحزب “يهدوت هتوراه” اليميني الديني يحصل على 7 مقاعد، يليه حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة بن غفير الذي يحصل على 6 مقاعد.

كما تحصل القائمة العربية الموحدة على 5 مقاعد، وتحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير يحصل على 5 مقاعد.

(الأناضول)