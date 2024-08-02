استطلاع إسرائيلي: 69% يؤيدون الاغتيالات “حتى لو تأخرت الهدنة”

القدس: أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، تأييد 69 بالمئة لعمليات الاغتيالات التي نفذتها تل أبيب، حتى لو أدى ذلك إلى “تأخير” اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار (خاص)، ونشرت نتائجه صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة، أوضح أن 69 بالمئة يؤيدون تنفيذ الاغتيالات في بيروت وطهران، حتى لو أدى ذلك الى تأخير اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

بالمقابل، قال 19 بالمئة فقط من المشاركين إنهم لا يعتقدون ذلك، بينما أشار 12 بالمئة منهم إلى أنهم لا يملكون رأيا محددا.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال القيادي في “حزب الله” فؤاد شكر بقصف استهدف مبنى في ضاحية بيروت الجنوبية، قبل أن تعلن إيران وحركة حماس فجر الأربعاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وفي سياق منفصل، قال 57 بالمئة إنهم يخشون تفكك النسيج الاجتماعي في إسرائيل بعد اعتقال جنود احتياط في سجن “سدي تيمان” لاتهامهم بتعذيب أسير فلسطيني، فيما قال 33 بالمئة إنهم لا يخشون ذلك و11 بالمئة قالوا إنهم لا يملكون رأيا محددا.

وسبق أن اعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، الاثنين، 9 جنود احتياط من قاعدة “سدي تيمان” الواقعة قرب مدينة بئر السبع بمنطقة النقب (جنوب)، للاشتباه في اعتدائهم جنسيا على أسير فلسطيني من غزة.

كما كشف الاستطلاع أن 46 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الجيش يوآف غالانت من منصبه، بمقابل 25 بالمئة أيدوا إقالته، بينما أوضح 29 بالمئة أنهم لا يملكون رأيا محددا، وفق نتائج الاستطلاع الذي شمل عينة عشوائية من 510 إسرائيليين، وكان هامش الخطأ فيه 4.4 بالمئة وفق الصحيفة.

(الأناضول)