استطلاع: ارتفاع نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة

واشنطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي ارتفاع نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، من 20 إلى 30 بالمئة.

استطلاع الرأي الذي أجرته وكالة “أسوشيتد برس” بالتعاون مع مركز “NORC” للدراسات، أظهر أيضا انقساما بين الأمريكيين في تحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استمرار الإبادة في غزة.

وفقا لهذا، يرى 40 بالمئة من الجمهوريين أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل “مسؤولية كبيرة” في استمرار الإبادة، فيما تتجاوز هذه النسبة 50 بالمئة لدى الديمقراطيين.

كما أفاد 10 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بأن الإدارة الأمريكية مسؤولة “إلى درجة كبيرة” عن استمرار الإبادة، فيما يرى 40 بالمئة أن مسؤوليتها “محدودة” في هذا الأمر.

وبحسب نتائج الاستطلاع نفسه، فإن الجمهوريين متضامنون مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، فيما تتساوى نسبة التضامن عند الديمقراطيين مع كل من الجانبين.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة، إلى 30 بالمئة عند إجراء هذا الاستطلاع، بعد أن كانت 20 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي.

وفي سياق متصل، يرى 40 بالمئة من الأمريكيين أن حكومة بلادهم “تنفق كثيرا” للمساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، فيما يرى 10 بالمئة أن هذه النفقات “قليلة جدا”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب “إبادة جماعية” على قطاع غزة ؛ خلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(وكالات)