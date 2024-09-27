استطلاع: العدوان على لبنان يرفع شعبية حزب نتنياهو 

القدس: أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، أن العدوان على لبنان زاد من شعبية حزب “الليكود” بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورفع عدد مقاعده بالكنيست متقدما على منافسه “معسكر الدولة” المعارض برئاسة بيني غانتس، في حال جرت انتخابات اليوم.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية التي نشرت نتائج الاستطلاع، “على خلفية سلسلة من الضربات القاسية التي تلقتها منظمة حزب الله وتصاعد القتال في الشمال، تعزز حزب الليكود هذا الأسبوع”.

وأضافت أنه للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فإنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب “الليكود” سيحصل على 25 من مقاعد الكنيست الـ120.

وبالمقابل، يتراجع حزب “معسكر الدولة” المعارض برئاسة بيني غانتس ليحصل على 19 مقعدا، فيما يحصل حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد على 15 مقعدا.

يليه حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان الذي يحصل على 14 مقعدا.

وبالإجمال، تشير نتائج الاستطلاع إلى حصول المعسكر المعارض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 57 مقعدا فيما يحصل المعسكر المؤيد له على 53 مقعدا إذا حصلت انتخابات اليوم.

ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد في الكنيست.

ومن أجل تشكيل حكومة في إسرائيل، يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا في الكنيست على الأقل.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات في ظل الحرب.

(الأناضول)