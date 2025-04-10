استطلاع: تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل ولنتنياهو

واشبطن: كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، أن الآراء حول إسرائيل التي تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بقطاع غزة ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أصبحت أكثر سلبية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

أعرب 53 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ 43 بالمئة في العام 2022

وأجرى الاستطلاع مركز بيو للأبحاث ومقره الولايات المتحدة، وسأل فيه المشاركين نفس الأسئلة التي سألها في استطلاعات أجريت بين مارس/ آذار 2022 وعام 2024.

وأعرب 53 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن رأي سلبي تجاه إسرائيل، مقارنة بـ 43 بالمئة في العام 2022.

وبحسب الاستطلاع فإن 69 بالمئة من الديمقراطيين أبدوا وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل هذا العام، فيما سجلت 37 بالمئة لدى الجمهوريين.

وشهدت كلتا المجموعتين زيادة في وجهات نظرهما السلبية تجاه إسرائيل.

وأظهر الاستطلاع أن 69 بالمئة من المشاركين الذين ليس لديهم انتماء ديني لا يدعمون إسرائيل أبدا، فيما أبدى 27 بالمئة من الأمريكيين من أصل يهودي وجهة نظر سلبية تجاه إسرائيل.

ووفق الاستطلاع فإن 52 بالمئة من الأمريكيين لا يعتقدون أن نتنياهو “سيفعل الشيء الصحيح بشأن القضايا العالمية”.

وعارض 62 بالمئة من المشاركين “خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على غزة”، فيما بلغت النسبة 64 بالمئة بين الأمريكيين من أصل يهودي.

ورغم أن 66 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن هجمات إسرائيل على الفلسطينيين مهمة لمصالح للولايات المتحدة، إلا أن هذا المعدل انخفض بنسبة 9 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)