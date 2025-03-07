استطلاع: تراجع ثقة الإسرائيليين بالجيش بعد إخفاقه في 7 أكتوبر 

القدس: كشفت نتائج استطلاع للرأي، الجمعة، تراجع ثقة الإسرائيليين بالجيش بعد نشر نتائج التحقيقات في الإخفاق بصد هجوم 7 أكتوبر/تشرين أول 2023.

ونشر الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية نتائج تحقيقاته في الهجوم، أقر فيها بأنه فشل في حماية الإسرائيليين في ذلك اليوم.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن الاستطلاع أشار إلى أن “47 بالمئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن ثقتهم بالجيش تراجعت، مقابل 12 بالمئة قالوا إن ثقتهم زادت، فيما اعتبر 28 بالمئة أن التحقيقات لم تؤثر على رأيهم، بينما لم يحدد 13 بالمئة موقفهم”.

وتشير النتائج إلى دعم الإسرائيليين لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول أحداث 7 أكتوبر 2023، رغم معارضة مؤيدي الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو لهذه اللجنة.

فقد دعم 87 بالمئة من ناخبي المعارضة و85 بالمئة من ناخبي الأحزاب العربية إنشاء لجنة تحقيق يعينها رئيس المحكمة العليا، بينما أيّدها 33 بالمئة فقط من ناخبي الأحزاب المشكلة للحكومة، مقابل 53 بالمئة عارضوها.

ولم تشهد خريطة الأحزاب السياسية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تغييرا جوهريا هذا الأسبوع في حال جرت انتخابات، وفق الاستطلاع نفسه.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن معسكر نتنياهو سيحصل على 52 مقعدا، مقابل 58 مقعدا للمعارضة، و10 مقاعد للنواب العرب.

ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا من أجل تشكيل حكومة، ولكن لا تلوح بالأفق انتخابات في إسرائيل إثر رفض نتنياهو إجراءها في ظل الحرب.

وفي حال عودة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت -معروف بمواقفه اليمينية المتشددة- إلى الساحة السياسية، فإن معسكر نتنياهو يحصل على 49 مقعدا مقابل 61 لمعسكر المعارضة بقيادة بينيت، ما يتيح إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي دون الحاجة إلى دعم الأحزاب العربية، وفق نتائج الاستطلاع.

وذكرت “معاريف” أن الاستطلاع أجري من قبل معهد “لازار” للأبحاث على عينة عشوائية من 500 إسرائيلي، وكان هامش الخطأ 4.4 بالمئة.

(الأناضول)