استطلاع: ترامب سيفقد 53% من أصوات ناخبي الولايات المتأرجحة حال إدانته في جريمة

واشنطن: أفاد استطلاع رأي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء بالاشتراك مع شركة “مورنينغ كونسالت” اليوم الأربعاء، بأن أكثر من نصف ناخبي الولايات المتأرجحة لن يصوتوا لصالح دونالد ترامب إذا تمت إدانته في جريمة، ويأتي ذلك كإنذار للمرشح الأوفر حظا في الحزب الجمهوري، الذي يواصل التفوق على الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولايات رئيسية.

وأشار الاستطلاع إلى أن 53% من الناخبين في سبع ولايات غير محسومة لن يصوتوا لصالح ترامب في الانتخابات العامة، إذا تمت إدانته في جريمة، وترتفع النسبة إلى 55% إذا صدر ضده حكم بالسجن.

وحتى الآن عزز 91 اتهاما جنائيا في أربع لوائح اتهامات منفصلة ومثول أمام المحاكم موقفه في الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري وجهود حملة جمع التمويل، لكن البيانات الصادرة اليوم تشير إلى أن هناك حدا لمدى مساعدة معاركه القانونية له سياسيا.

ويشير الاستطلاع إلى أن ترامب يتفوق على بايدن بحوالي 6% في السبع ولايات المتأرجحة التي يحتمل أن تحسم الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

(د ب أ)