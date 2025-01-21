استطلاع: ترامب يبدأ ولايته بتأييد 47% من الأمريكيين

واشنطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس وانتهت منه اليوم الثلاثاء أن نحو 47 في المئة من الأمريكيين يؤيدون رئاسة دونالد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض هذا الأسبوع، في علامة على انقسام الشعب بعد فوز المرشح الجمهوري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري أمس الإثنين واليوم الثلاثاء بعد تنصيب الرئيس ترامب، أن شعبيته أعلى مما كانت عليه طوال معظم فترة ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021.

ولكن الاستطلاع أظهر أيضا أن الأمريكيين مستاؤون من بعض إجراءاته الأولى. وقال نحو 58 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن ترامب ما كان يجب أن يعفو عن جميع المدانين بجرائم في هجوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 على مقر الكونغرس الأمريكي.

وبعد ساعات فحسب من تنصيبه، وأثناء إجراء الاستطلاع، عفا ترامب عن معظم الأشخاص البالغ عددهم 1600 شخص ممن اتهموا بالمشاركة في اقتحام الكونغرس، بينما ألغى أحكام 14 من قادة الهجوم.

وكان تأييد الذين شملهم الاستطلاع أكبر لنهج ترامب في معالجة قضايا أخرى. فقد أبدى نحو 46 في المئة منهم تأييدهم لسياسته في معالجة قضية الهجرة، وهي القضية التي يرغب الكثير من الأمريكيين أن تعتبرها الإدارة الجديدة أولوية قصوى.

(رويترز)