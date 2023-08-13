استطلاع: ثلثا الشباب العربي يعتبرون الدين جوهر هويّتهم وأغلبهم يفكرون بالهجرة

لندن- “القدس العربي”:

قالت مؤسسة “أصداء بي سي دبليو” في استطلاع رأي، إن 62% من الشباب العربي يرون أن القوانين في دولهم يجب أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويعتبرون الدين والعائلة أو القبيلة جوهر هويتهم الشخصية.

ويشير الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من الشباب العربي قلقة بشأن فقدان القيم التقليدية بالمجتمعات العربية، وترى أن الحفاظ على هويتها الدينية والثقافية أهم بالنسبة لها من بناء مجتمع أكثر تسامحاً وتحرراً وعولمة.

وقد ركز الاستطلاع -الذي نشرت نتائجه قبل أيام- على موضوع الهوية لدى الشباب العربي الذي يعد الشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي حيث يقدر عددهم في المنطقة بنحو 200 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بالعوامل التي تحدد هوية الشباب العربي الشخصية، حل الدين والعائلة أو القبيلة بالمرتبة الأولى بنسبة 27% لكل منهما من مجمل المشاركين، تلاهما الانتماء الوطني الذي كان المحدد الأهم للهوية بالنسبة لنحو 15% من الشباب الذين استطلعت آراؤهم، بينما رأى 11% منهم أن اللغة جوهر هويته، وهناك 8% من الشباب رأت أن انتماءها العربي أساس هويتها.

وبحسب الاستطلاع، فقد قال 30% من الشباب العربي بدول شرق المتوسط، و27% بدول شمال أفريقيا، و25% بدول مجلس التعاون الخليجي، إن الدين هو العامل الأكثر أهميةً لتحديد هويتهم الشخصية؛ بينما اعتبر 37% من شباب شمال أفريقيا، و21% من شباب شرق المتوسط، و20% من شباب دول مجلس التعاون الخليجي أن العائلة والقبيلة هما العامل الأهم لتحديد هويتهم الشخصية.

وكشف الاستطلاع إلى أن أكثر من نصف الشباب العربي، في دول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، يحاولون الهجرة من بلدانهم أو يفكرون جديا في ذلك.

ووفق الاستطلاع، فإن 53% ممن استطلعت آراؤهم بدول شرق المتوسط، و48% بدول شمال أفريقيا يريدون مغادرة بلدانهم للبحث عن فرص أفضل ولا سيما فرص العمل.

أما الوجهات المفضلة للراغبين في الهجرة فهي كندا (34%) ثم الولايات المتحدة (30%) وألمانيا والمملكة المتحدة (20% لكل منهما) وفرنسا (17%).

وتأتي التطلعات للهجرة في سياق مشهد اقتصادي قاتم بالعديد من الدول العربية، إذ قال 72% من الشباب شرق المتوسط (العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا، اليمن) و62% شمال أفريقيا (الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، السودان، جنوب السودان، تونس) إن اقتصاد بلدانهم يسير في الاتجاه الخاطئ.

لكن رغم أن العوامل الاقتصادية كانت السبب الرئيسي للرغبة في الهجرة، فقد كشف الاستطلاع عن دوافع أخرى ذات طابع أمني وسياسي.

وقال سونيل جون رئيس شركة “بي سي دبليو” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومؤسس “أصداء بي سي دبليو” في بيان نشرته الشركة: “تشير رغبة الشباب العرب المتنامية في الهجرة بحثا عن حياة أفضل إلى سمتين مهمتين: الأولى: خيبة أملهم إزاء الحصول على تعليم جيد وحياة مهنية ناجحة في بلدانهم، والثانية توقهم لبناء مستقبلهم”.

وأضاف: “تشكل هجرة الشباب استنزافا كبيرا لاقتصاد العالم العربي، ولا بد من وقفها إذا أرادت المنطقة أن تستفيد من إمكانات شبابها” مشيرا إلى أنها من أبرز المناطق الفتية في العالم، حيث إن أكثر من 60% من سكانها لا يتجاوزون 30 عاما، بتعداد يتجاوز 200 مليون شاب وشابة.

ورغم المخاوف الاقتصادية والقلق بشأن المستقبل، فقد بلغ تفاؤل الشباب العربي ذروته باستطلاع هذا العام مقارنة بنتائج السنوات الأربع الماضية، إذ قال 57% من المشاركين إنهم سيحظون بحياة أفضل من آبائهم مقارنة مع 45% باستطلاع عام 2019.

وتم إجراء الاستطلاع السنوي الـ15 لشركة “أصداء بي سي دبليو” خلال الفترة من 27 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان 2023، وتضمن 3600 مقابلة شخصية أجراها محاورون مع شبان وشابات عرب تراوحت أعمارهم بين 18 و24 عاما.