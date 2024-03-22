استطلاع: حظوظ حزب غانتس في الكنيست تتراجع بعد انفصال “ساعر”

القدس: أظهر استطلاع حديث للرأي العام الإسرائيلي تراجعا طفيفا في قوة “الوحدة الوطنية” برئاسة الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس في الكنيست، بعد انفصال زعيم حزب “أمل جديد” جدعون ساعر عن الحزب.

وأشارت نتائج استطلاع للرأي نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، الجمعة، إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، لحصل حزب “الوحدة الوطنية” على 35 مقعدا، بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا مقابل 12 مقعدا فقط يمتلكها حاليا.

وكانت استطلاعات مماثلة نشرتها “معاريف” في الأسابيع الماضية، توقعت حصول تحالف “الوحدة الوطنية” و”أمل جديد” على 40 من مقاعد الكنيست الـ 120، في حالة أجريت الانتخابات الإسرائيلية.

ومع ذلك فإن عدد المقاعد التي يحصل عليها “الوحدة الوطنية” رغم انسحاب حزب ساعر، هو ضعف عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لو جرت الانتخابات اليوم.

ووفقا للاستطلاع فإنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن “الليكود” سيحصل على 17 مقعدا مقارنة مع 32 مقعدا لديه اليوم في الكنيست، على أن يتراجع حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد من 24 مقعدا حاليا إلى 12 مقعدا فقط.

كما أنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن حزب “أمل جديد” برئاسة ساعر، لن يتمكن من تخطي نسبة الحسم الانتخابية، بحسب المصدر ذاته.

وأوضحت الصحيفة وفقا لنتائج الاستطلاع، “لو جرت انتخابات اليوم سيحصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 48 مقعدا، فيما سيحصل المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة على 67 مقعدا، وسيحصل تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير على 5 مقاعد”.

ولا يدعم تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والقائمة العربية للتغيير أيا من المرشحين العسكريين غانتس أو نتنياهو.

(الأناضول)