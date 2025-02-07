استطلاع: خطة ترامب لتهجير فلسطينيي غزة عززت شعبية اليمين الإسرائيلي

القدس: كشف استطلاع للرأي العام في إسرائيل، الجمعة، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لتهجير فلسطينيي قطاع غزة عزز من شعبية الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتنياهو، ليصل إلى 53 مقعدا، بزيادة 4 مقاعد عن الاستطلاعات السابقة.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت صحيفة “معاريف” نتائجه، فإن الائتلاف اليميني بقيادة نتنياهو حصل على 53 مقعدا في حال جرت انتخابات اليوم، مقارنة بـ 49 مقعدا في استطلاع الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن تصريح ترامب المثير للجدل أدى إلى تعزيز شعبية اليمين في إسرائيل، وفق الصحيفة.

ورغم ارتفاع عدد المقاعد التي سيحصل عليها الائتلاف اليميني لكنه لن يستطيع بهذا العدد تشكيل حكومة، إذ يحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل حكومة.

ويتألف الكنيست الإسرائيلي من 120 مقعدا ويلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أجل تشكيل حكومة.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريح ترامب أدى إلى تراجع طفيف في شعبية المعارضة بين الإسرائيليين، وفق الاستطلاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن 47 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين قد تنفذ على الواقع، فيما قال 38 بالمئة إنها غير قابلة للتنفيذ، بينما قال 15 بالمئة إنهم لا يعرفون.

وبحسب الاستطلاع، فإن 78 بالمئة من مؤيدي وناخبي أحزاب اليمين في إسرائيل، أيدوا خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وقال ترامب الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مع نتنياهو في البيت الأبيض، إن بلاده تعتزم الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

(الأناضول)