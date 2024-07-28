استطلاع رأي: ارتفاع نسبة التأييد لكامالا هاريس إلى 43%

واشنطن: أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “إيه بي سي نيوز” ومؤسسة “إبسوس” يومي 26 و27 تموز/ يوليو، أن نسبة التأييد لنائبة الرئيس كامالا هاريس شهدت ارتفاعا بين الأمريكيين منذ قرار جو بايدن التخلي عن الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وكشف استطلاع الرأي، الذي استند إلى عينة وطنية عشوائية شملت 1200 من الأمريكيين البالغين، أن نسبة التأييد لهاريس ارتفعت إلى 43% من 35% قبل أسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد.

وأفادت شبكة “إيه بي سي نيوز” أن هامش الخطأ في نتائج الاستطلاع يبلغ 3 نقاط مئوية.

وأظهر الاستطلاع أن 42% من المشاركين في الاستطلاع كانوا غير مؤيدين لهاريس، مقابل 46% في السابق.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي جمعت فيه حملة هاريس 200 مليون دولار خلال الأسبوع الذي انضمت فيه للسباق الرئاسي 2024.

(د ب أ)