 استطلاعات رأي: هاريس تتقدم على ترامب في سباق الرئاسة

واشنطن: أظهر أحدث استطلاع للرأي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، تقدّم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بـ4 نقاط على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في عموم البلاد.

الاستطلاع الذي أجرته شركة إيبسوس، بالتعاون مع وكالة رويترز، أظهر أيضاً تقدم ترامب على هاريس بنقطتين في الولايات الـ7 المهمة التي تحدد إلى حد كبير هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

والولايات الـ7 الهامة هي: أريزونا، وجورجيا، وويسكونسن، وميشيغان، وبنسلفانيا، ونيفادا وكارولينا الشمالية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن هاريس تحظى بتأييد 45 بالمئة من الناخبين، فيما يحصد ترامب نحو 41 بالمئة من الأصوات.

ويرى محللون أن هاريس، استطاعت قيادة حملتها الانتخابية بنجاح، خاصة بعد إعلان ترشيحها بشكل رسمي مرشحة للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، وحظيت بدعم كبير من النساء والناخبين من أصول أمريكا اللاتينية.

يذكر أن المرشح الذي يفوز بأكبر عدد من المندوبين (270 مندوباً) في الانتخابات الأمريكية هو الذي يصبح رئيساً للبلاد، وليس المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

والمرشح الرئاسي الذي يحصل على صوت واحد فقط أكثر من خصمه في ولاية ما، يفوز بجميع المندوبين في تلك الولاية.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع رأي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس أن كاملا هاريس المرشحة للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي تتفوق بنقطة مئوية واحدة على دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري خلال الفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكر الاستطلاع أن هاريس تحظى بتأييد يبلغ 48 بالمئة مقارنة مع 47 بالمئة لترامب. ويوجد هامش خطأ بالاستطلاع يبلغ 2.5 بالمئة بالزيادة أو النقصان

( وكالات)